Як отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з вихованням важкохворої дитини — умови та документи

Якщо військовозобов’язаний чоловік виховує важкохвору дитину, він маєте право отримати відстрочку від мобілізації. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як її отримати та які документи знадобляться для цього.
Хто має право на відстрочку:
Військовозобов’язані, які виховують дитину з певними захворюваннями чи станами:
Про які захворювання і стани дитини йдеться:
Куди звертатися за відстрочкою:
До ТЦК та СП із заявою та документами, що підтверджують право на відстрочку.
Копії документів можна завірити особисто або нотаріально.
Які документи необхідні:
Які документи необхідні:
- для опікунів, піклувальників — рішення про встановлення опіки або піклування;
- для усиновителів — рішення суду про усиновлення, свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;
- для батьків-вихователів — рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, свідоцтво про народження дитини.
Скільки розглядаються документи:
Упродовж 7 днів.
На який термін дають відстрочку:
До завершення дії Указу Президента про дію воєнного стану або до моменту припинення підстав.
Якщо ви продовжуєте здійснювати догляд за важкохворою дитиною — потрібно знову звернутися із заявою та пакетом документів до ТЦК та СП для поновлення відстрочки.
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