Як отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з вихованням важкохворої дитини — умови та документи

Військовозобов’язані, які виховують дитину з певними захворюваннями, можуть отримати відстрочку від мобілізації за наявності підтверджувальних документів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Якщо військовозобов’язаний чоловік виховує важкохвору дитину, він маєте право отримати відстрочку від мобілізації. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як її отримати та які документи знадобляться для цього.

Хто має право на відстрочку:

Військовозобов’язані, які виховують дитину з певними захворюваннями чи станами:

батьки;

опікуни;

піклувальники;

прийомні батьки;

батьки-вихователі.

Про які захворювання і стани дитини йдеться:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні чи онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тякі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

захворювання нирок IV ступеня;

тяжкі травми;

потреба в трансплантації органа, паліативній допомозі.

Куди звертатися за відстрочкою:

До ТЦК та СП із заявою та документами, що підтверджують право на відстрочку.

Копії документів можна завірити особисто або нотаріально.

Які документи необхідні:

паспорт;

військово-обліковий документ;

довідка про захворювання дитини;

довідка про отримання державної допомоги на дитину;

свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного.

Які документи необхідні:

- для опікунів, піклувальників — рішення про встановлення опіки або піклування;

- для усиновителів — рішення суду про усиновлення, свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

- для батьків-вихователів — рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, свідоцтво про народження дитини.

Скільки розглядаються документи:

Упродовж 7 днів.

На який термін дають відстрочку:

До завершення дії Указу Президента про дію воєнного стану або до моменту припинення підстав.

Якщо ви продовжуєте здійснювати догляд за важкохворою дитиною — потрібно знову звернутися із заявою та пакетом документів до ТЦК та СП для поновлення відстрочки.

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