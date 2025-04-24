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Як отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з вихованням важкохворої дитини — умови та документи

14:07, 24 квітня 2025
Військовозобов’язані, які виховують дитину з певними захворюваннями, можуть отримати відстрочку від мобілізації за наявності підтверджувальних документів.
Як отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з вихованням важкохворої дитини — умови та документи
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Якщо військовозобов’язаний чоловік виховує важкохвору дитину, він маєте право отримати відстрочку від мобілізації. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як її отримати та які документи знадобляться для цього.

Хто має право на відстрочку:

Військовозобов’язані, які виховують дитину з певними захворюваннями чи станами:

  • батьки;
  • опікуни;
  • піклувальники;
  • прийомні батьки;
  • батьки-вихователі.

Про які захворювання і стани дитини йдеться:

  • тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
  • тяжкі вроджені вади розвитку;
  • рідкісні орфанні захворювання;
  • онкологічні чи онкогематологічні захворювання;
  • дитячий церебральний параліч;
  • тякі психічні розлади;
  • цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
  • захворювання нирок IV ступеня;
  • тяжкі травми;
  • потреба в трансплантації органа, паліативній допомозі.

Куди звертатися за відстрочкою:

До ТЦК та СП із заявою та документами, що підтверджують право на відстрочку.

Копії документів можна завірити особисто або нотаріально.

Які документи необхідні:

  • паспорт;
  • військово-обліковий документ;
  • довідка про захворювання дитини;
  • довідка про отримання державної допомоги на дитину;
  • свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного.

Які документи необхідні:

- для опікунів, піклувальників — рішення про встановлення опіки або піклування;

- для усиновителів — рішення суду про усиновлення, свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

- для батьків-вихователів — рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, свідоцтво про народження дитини.

Скільки розглядаються документи:

Упродовж 7 днів.

На який термін дають відстрочку:

До завершення дії Указу Президента про дію воєнного стану або до моменту припинення підстав.

Якщо ви продовжуєте здійснювати догляд за важкохворою дитиною — потрібно знову звернутися із заявою та пакетом документів до ТЦК та СП для поновлення відстрочки.

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