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В Україні розпочато розслідування у справі зниклої журналістки Вікторії Рощиної

15:03, 11 жовтня 2024
Справу зниклої журналістки Вікторії Рощиної перекваліфіковано на воєнний злочин з умисним вбивством.
В Україні розпочато розслідування у справі зниклої журналістки Вікторії Рощиної
Фото з відкритих джерел
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Кримінальне провадження щодо зникнення журналістки Вікторії Рощиної докваліфіковано як воєнний злочин з умисним вбивством, і наразі розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

10 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про смерть Рощиної, яка незаконно утримувалася російською федерацією. У зв'язку з цими новинами, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, було переведено з частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України на частину 2 тієї ж статті, що стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Досудове розслідування, яке перебуває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на території, окуповані росією. У квітні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її.

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ЗМІ злочин журналістка

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