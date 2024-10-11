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В Украине начато расследование по делу пропавшей журналистки Виктории Рощиной

15:03, 11 октября 2024
Дело пропавшей журналистки Виктории Рощиной переквалифицировано на военное преступление с умышленным убийством.
В Украине начато расследование по делу пропавшей журналистки Виктории Рощиной
Фото из открытых источников
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Уголовное производство по исчезновению журналистки Виктории Рощиной доквалифицировано как военное преступление с умышленным убийством, и сейчас начато досудебное расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

10 октября в СМИ появилась информация о смерти Рощиной, которая незаконно удерживалась российской федерацией. В связи с этими новостями, уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, было переведено с части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины на часть 2 той же статьи, касающейся нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Досудебное расследование, которое находится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на территории, оккупированные россией. В апреле 2024 года россия впервые подтвердила, что удерживает ее.

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СМИ преступление журналистка

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