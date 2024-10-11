Пенсионный фонд закупит программное обеспечение для оценки пенсионных прав и расчета прогнозного размера пенсии

Кабмин постановлением поручил Пенсионному фонду провести закупку программного обеспечения, чтобы прогнозировать размер пенсионных выплат.

Кабмин постановлением от 4 октября №1148 поручил Пенсионному фонду подготовить закупку услуг по модернизации программного обеспечения для оценки прогнозных показателей по пенсиям.

Речь идет о реализации «экспериментального проекта по апробации механизма исчисления пенсионных и некоторых дополнительных социальных выплат».

Следует отметить, что на сайте Пенсионного фонда и сейчас можно рассчитать ориентировочный размер пенсии через персональный кабинет.

Так, Правительство решило согласиться с предложением Минсоцполитики по реализации в течение 2 лет экспериментального проекта по апробации механизма исчисления пенсионных и некоторых дополнительных социальных выплат для оценки пенсионных прав застрахованных лиц и пенсионеров и исчисления прогнозного размера пенсии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, дополнительных социальных выплат и других составляющих пенсионной выплаты, в частности, для обеспечения возможности прогнозирования расходов пенсионной системы на пенсионных выплат.

Координатором экспериментального проекта Минсоцполитики. Закупка услуг по модернизации программного обеспечения для реализации экспериментального проекта производится Пенсионным фондом за счет капитальных расходов Пенсионного фонда.

Пенсионному фонду поручено обеспечить:

доработку программного обеспечения и его обнародование на веб-портале электронных услуг ПФ в течение 3 месяцев;

возможность использования физическими лицами обрабатываемых данных о них после идентификации лица средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины для осуществления расчетов их персональных пенсионных прав, прогнозного размера пенсий и других составляющих пенсионной выплаты;

проведение расчетов прогнозных показателей расходов пенсионной системы на пенсионные выплаты, в частности, в разрезе источников финансирования пенсий.

Как указано, целью экспериментального проекта является повышение уровня доверия граждан к реформе пенсионной системы путем их информирования о прогнозных размерах пенсий, а также возможных путях влияния на увеличение будущей пенсионной выплаты.

Расчет баллов для оценки пенсионных прав застрахованных лиц и пенсионеров, расчет прогнозных размеров пенсий в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, дополнительных социальных выплат с учетом особенностей социального статуса отдельных категорий граждан, а также других составляющих пенсионной выплаты осуществляется с помощью программного обеспечения.

Программное обеспечение должно дать возможность вычислить пенсионные права и пенсионные выплаты с учетом имеющейся информации о застрахованном лице или пенсионере в системе персонифицированного учета в системе, а также предусматривает для застрахованных лиц возможность исчисления прогнозных пенсионных прав и размера пенсионных выплат исходя из возможного увеличения сумм уплаченных страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование или увеличение периода уплаты таких взносов (страхового стажа) или отсрочку времени назначения пенсии.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», задолженность Пенсионного фонда по решениям национальных и международных судов составляет 140 млрд грн.

Автор: Наталья Мамченко

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