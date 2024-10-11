Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Пенсионный фонд закупит программное обеспечение для оценки пенсионных прав и расчета прогнозного размера пенсии

12:00, 11 октября 2024
Кабмин постановлением поручил Пенсионному фонду провести закупку программного обеспечения, чтобы прогнозировать размер пенсионных выплат.
Пенсионный фонд закупит программное обеспечение для оценки пенсионных прав и расчета прогнозного размера пенсии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин постановлением от 4 октября №1148 поручил Пенсионному фонду подготовить закупку услуг по модернизации программного обеспечения для оценки прогнозных показателей по пенсиям.

Речь идет о реализации «экспериментального проекта по апробации механизма исчисления пенсионных и некоторых дополнительных социальных выплат».

Следует отметить, что на сайте Пенсионного фонда и сейчас можно рассчитать ориентировочный размер пенсии через персональный кабинет.

Так, Правительство решило согласиться с предложением Минсоцполитики по реализации в течение 2 лет экспериментального проекта по апробации механизма исчисления пенсионных и некоторых дополнительных социальных выплат для оценки пенсионных прав застрахованных лиц и пенсионеров и исчисления прогнозного размера пенсии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, дополнительных социальных выплат и других составляющих пенсионной выплаты, в частности, для обеспечения возможности прогнозирования расходов пенсионной системы на пенсионных выплат.

Координатором экспериментального проекта Минсоцполитики. Закупка услуг по модернизации программного обеспечения для реализации экспериментального проекта производится Пенсионным фондом за счет капитальных расходов Пенсионного фонда.

Пенсионному фонду поручено обеспечить:

  • доработку программного обеспечения и его обнародование на веб-портале электронных услуг ПФ в течение 3 месяцев;
  • возможность использования физическими лицами обрабатываемых данных о них после идентификации лица средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины для осуществления расчетов их персональных пенсионных прав, прогнозного размера пенсий и других составляющих пенсионной выплаты;
  • проведение расчетов прогнозных показателей расходов пенсионной системы на пенсионные выплаты, в частности, в разрезе источников финансирования пенсий.

Как указано, целью экспериментального проекта является повышение уровня доверия граждан к реформе пенсионной системы путем их информирования о прогнозных размерах пенсий, а также возможных путях влияния на увеличение будущей пенсионной выплаты.

Расчет баллов для оценки пенсионных прав застрахованных лиц и пенсионеров, расчет прогнозных размеров пенсий в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, дополнительных социальных выплат с учетом особенностей социального статуса отдельных категорий граждан, а также других составляющих пенсионной выплаты осуществляется с помощью программного обеспечения.

Программное обеспечение должно дать возможность вычислить пенсионные права и пенсионные выплаты с учетом имеющейся информации о застрахованном лице или пенсионере в системе персонифицированного учета в системе, а также предусматривает для застрахованных лиц возможность исчисления прогнозных пенсионных прав и размера пенсионных выплат исходя из возможного увеличения сумм уплаченных страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование или увеличение периода уплаты таких взносов (страхового стажа) или отсрочку времени назначения пенсии.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», задолженность Пенсионного фонда по решениям национальных и международных судов составляет 140 млрд грн.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установление следователю и прокурору срока досудебного расследования, где никому не уведомлено о подозрении – ВС высказался об обжаловании определения следственного судьи

Верховный Суд высказался о возможности обжалования определения следственного судьи об установлении следователю и прокурору процессуального срока для окончания досудебного расследования.

Пенсионный фонд закупит программное обеспечение для оценки пенсионных прав и расчета прогнозного размера пенсии

Кабмин постановлением поручил Пенсионному фонду провести закупку программного обеспечения, чтобы прогнозировать размер пенсионных выплат.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Восстановлением прав военных занимается отдельное управление Минобороны, уделяющее особое внимание гендерной дискриминации

В Минобороны создали отдельное управление, которое прорабатывает запросы о невыплате средств военнослужащим и членам их семей, а особое внимание уделяет вопросам дискриминации по признаку пола.

МИД назвало манипулятивными публикации в ряде иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф

Ранее о том, что прекращение огня и замораживание не обсуждается, отметил Владимир Зеленский.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики