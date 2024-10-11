Во Львовской области мужчина за 5 тысяч долларов обещал снять военнообязанного с учета для пересечения границы

Обвиняемый способствовал незаконной переправке через государственную границу военнообязанного с фиктивными документами.

Во Львовской области будут судить 31-летнего мужчину, который требовал 5 тысяч долларов за снятие с военного учета для пересечения границы. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что в июне 2024 года обвиняемый способствовал незаконной переправке через государственную границу военнообязанного с фиктивными документами.

Для этого он создал канал в Телеграмме, где и подыскал «клиента» на такую ​​услугу. В ходе телефонного разговора мужчина заверил «клиента», что обеспечит изготовление документов, которые представят право беспрепятственного пересечения границы в связи с непригодностью к военной службе.

Военнообязанный в свою очередь должен предоставить только определенные документы, подтверждающие его личность.

Свои услуги фигурант оценил в 5 тысяч долларов.

«В дальнейшем обвиняемый сообщил «клиенту», что пакет документов об исключении из военного учета готов. Для конспирации привлек «своего курьера», который должен был передать и получить за это оговоренную сумму средств. Сам фигурант наблюдал за ними из автомобиля», – говорится в сообщении.

После оплаты «услуги» подозреваемый задержан правоохранителями.

В целях обеспечения конфискации имущества наложен арест на квартиру обвиняемого.

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