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Пользователи YouTube жалуются на проблемы с рекламой

18:38, 11 октября 2024
Пользователи YouTube заметили изменения в функции пропуска рекламы.
Пользователи YouTube жалуются на проблемы с рекламой
Источник фото: MediaSapiens
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В последние дни некоторые пользователи YouTube заметили, что стало сложнее пропускать рекламу. На Reddit появляются сообщения о том, что вместо привычного таймера обратного отсчета над кнопкой «Пропустить» появились черные прямоугольники. Об этом информирует The Verge.

YouTube уверяет, что не убирает кнопку пропуска рекламы, а лишь меняет элементы ее отображения. «YouTube не скрывает кнопку «Пропустить», - говорит пресс-секретарь YouTube Олува Фалодун, - Кнопка появляется через 5 секунд после начала воспроизведения рекламы, как и всегда».

С целью улучшения взаимодействия с рекламой YouTube «уменьшает количество элементов в рекламном плеере», что должно обеспечить более чистый опыт просмотра. Пользователи как десктопных, так и мобильных устройств также могут видеть таймер обратного отсчета в виде полоски прогресса просмотра.

Платформа активно расширяет возможности показа рекламы, включая показ рекламы во время паузы видео, и ведет борьбу с блокировщиками рекламы. Для тех, кто хочет избавиться от рекламы, есть возможность подписаться на YouTube Premium, что, по словам многих украинцев, является скорее вопросом принципа, чем значительной затратой.

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