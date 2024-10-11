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Користувачі YouTube скаржаться на проблеми з рекламою

18:38, 11 жовтня 2024
Користувачі YouTube помітили зміни у функції пропуску реклами.
Користувачі YouTube скаржаться на проблеми з рекламою
Джерело фото: MediaSapiens
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Останніми днями деякі користувачі YouTube помітили, що стало складніше пропускати рекламу. На Reddit з'являються повідомлення про те, що замість звичного таймера зворотного відліку над кнопкою «Пропустити» з'явилися чорні прямокутники. Про це інформує The Verge.

YouTube запевняє, що не прибирає кнопку пропуску реклами, а лише змінює елементи її відображення. «YouTube не приховує кнопку «Пропустити», — каже прессекретарка YouTube Олува Фалодун. — Кнопка з’являється через 5 секунд після початку відтворення реклами, як і завжди».

З метою покращення взаємодії з рекламою YouTube «зменшує кількість елементів у рекламному плеєрі», що має забезпечити чистіший досвід перегляду. Користувачі як десктопних, так і мобільних пристроїв також можуть бачити таймер зворотного відліку у вигляді смужки прогресу перегляду.

Платформа активно розширює можливості показу реклами, включаючи показ реклами під час паузи відео, та веде боротьбу з блокувальниками реклами. Для тих, хто хоче позбутися реклами, є можливість підписатися на YouTube Premium, що, за словами багатьох українців, є швидше питанням принципу, ніж значною витратою.

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