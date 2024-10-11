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Обрано голову Золочівського районного суду Львівської області

13:16, 11 жовтня 2024
Суд очолив Володимир Сивак.
Обрано голову Золочівського районного суду Львівської області
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У середу, 9 жовтня, відбулися збори суддів Золочівського районного суду Львівської області, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування головою суду обрано суддю  Володимира Сивака строком на три роки.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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