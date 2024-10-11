Вища рада правосуддя розглянула 190 повідомлень про втручання в правосуддя з початку року

Упродовж січня – вересня 2024 року ВРП розглянула 190 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів.

Протягом трьох кварталів 2024 року до ВРП надійшло 174 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя. З урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, Рада з початку цього року розглянула 190 повідомлень суддів. Про це повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя.

За результатами розгляду 73 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 70 рішень про вжиття заходів реагування:

звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 117 повідомлень суддів, Рада ухвалила 31 рішення про затвердження 106 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Варто вказати, Вища рада правосуддя ухвалила 4 рішення з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Нагадаємо, що статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судових органів.

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