Высший совет правосудия рассмотрел 190 сообщений о вмешательстве в правосудие с начала года

В течение января – сентября 2024 года ВСП рассмотрел 190 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

В течение трех кварталов 2024 года в ВСП поступило 174 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия. С учетом сообщений, поступивших в предыдущие периоды, Совет с начала этого года рассмотрел 190 сообщений судей. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия.

По результатам рассмотрения 73 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 70 решений о принятии мер реагирования:

обращение в прокуратуру и органы правопорядка относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;

внесение в соответствующие органы или должностных лиц представление о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, которыми совершены действия или допущено бездействие, и тому подобное.

Рассмотрев 117 сообщений судей, Совет принял 31 решение об утверждении 106 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Стоит указать, Высший совет правосудия принял 4 решения по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Напомним, что статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов.

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