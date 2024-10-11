Высший совет правосудия рассмотрел 190 сообщений о вмешательстве в правосудие с начала года

В течение трех кварталов 2024 года в ВСП поступило 174 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия. С учетом сообщений, поступивших в предыдущие периоды, Совет с начала этого года рассмотрел 190 сообщений судей. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия.
По результатам рассмотрения 73 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 70 решений о принятии мер реагирования:
Рассмотрев 117 сообщений судей, Совет принял 31 решение об утверждении 106 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
Стоит указать, Высший совет правосудия принял 4 решения по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
Напомним, что статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов.
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