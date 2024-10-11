Избран председатель Золочевского районного суда Львовской области

Суд возглавил Владимир Сивак.

В среду, 9 октября, состоялось собрание судей Золочевского районного суда Львовской области, во время которого был избран председатель суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Владимир Сивак сроком на три года.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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