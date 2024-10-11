На Львівщині чоловік за 5 тисяч доларів обіцяв зняти військовозобов’язаного з обліку для перетину кордону

Обвинувачений сприяв незаконному переправленню через державний кордон військовозобов’язаного з фіктивними документами.

На Львівщині судитимуть 31-річного чоловіка, який вимагав 5 тисяч доларів за зняття з військового обліку для перетину кордону. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що у червні 2024 року обвинувачений сприяв незаконному переправленню через державний кордон військовозобов’язаного з фіктивними документами.

Для цього він створив канал у Телеграм, де і підшукав «клієнта» на таку послугу. У ході телефонної розмови чоловік запевнив «клієнта», що забезпечить виготовлення документів, які нададуть право безперешкодного перетину кордону у зв’язку з непридатністю до військової служби.

Військовозобов’язаний у свою чергу мав надати лише певні документи, що підтверджують його особу.

Свої послуги фігурант оцінив у 5 тисяч доларів.

«У подальшому обвинувачений повідомив «клієнта», що пакет документів про виключення з військового обліку готовий. Задля конспірації залучив «свого кур’єра», який мав передати та отримати за це обумовлену суму коштів. Сам фігурант спостерігав за ними з автомобіля», — йдеться у повідомленні.

Після оплати «послуги» підозрюваного затримано правоохоронцями.

З метою забезпечення конфіскації майна накладено арешт на квартиру обвинуваченого.

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