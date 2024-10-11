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Пенсійний фонд закупить програмне забезпечення для оцінки пенсійних прав та обчислення прогнозного розміру пенсії

12:00, 11 жовтня 2024
Кабмін постановою доручив Пенсійному фонду провести закупівлю програмного забезпечення, аби прогнозувати розмір пенсійних виплат.
Пенсійний фонд закупить програмне забезпечення для оцінки пенсійних прав та обчислення прогнозного розміру пенсії
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Кабмін постановою від 4 жовтня №1148 доручив Пенсійному фонду підготувати закупівлю послуг з модернізації програмного забезпечення, аби оцінити прогнозні показники по пенсіях.

Йдеться про реалізацію «експериментального проекту щодо апробації механізму обчислення пенсійних та деяких додаткових соціальних виплат».

Слід зауважити, що на веб-сайті Пенсійного фонду і наразі можна розрахувати орієнтований розмір пенсії через персональний кабінет.

Так, Уряд вирішив погодитися з пропозицією Мінсоцполітики стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту щодо апробації механізму обчислення пенсійних та деяких додаткових соціальних виплат для оцінки пенсійних прав застрахованих осіб і пенсіонерів та обчислення прогнозного розміру пенсії у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, додаткових соціальних виплат та інших складових пенсійної виплати, зокрема для забезпечення можливості прогнозування видатків пенсійної системи на пенсійні виплати.

Координатором експериментального проекту є Мінсоцполітики. Закупівля послуг з модернізації програмного забезпечення для реалізації експериментального проекту здійснюється Пенсійним фондом за рахунок капітальних видатків Пенсійного фонду.

Пенсійному фонду доручено забезпечити:

  • доопрацювання програмного забезпечення та його оприлюднення на веб-порталі електронних послуг ПФ протягом 3 місяців;
  • можливість використання фізичними особами даних про них, що обробляються, після ідентифікації особи засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України для здійснення розрахунків їх персональних пенсійних прав, прогнозного розміру пенсій та інших складових пенсійної виплати;
  • проведення розрахунків прогнозних показників видатків пенсійної системи на пенсійні виплати, зокрема у розрізі джерел фінансування пенсій.

Як вказано, метою експериментального проекту є підвищення рівня довіри громадян до реформи пенсійної системи шляхом їх інформування про прогнозні розміри пенсій, а також про можливі шляхи впливу на збільшення майбутньої пенсійної виплати.

Розрахунок балів для оцінки пенсійних прав застрахованих осіб і пенсіонерів, обчислення прогнозних розмірів пенсій у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, додаткових соціальних виплат з урахуванням особливостей соціального статусу окремих категорій громадян, а також інших складових пенсійної виплати здійснюється за допомогою програмного забезпечення.

Програмне забезпечення має дати можливість обчислити пенсійні права та пенсійні виплати з урахуванням наявної інформації про застраховану особу чи пенсіонера у системі персоніфікованого обліку в системі, а також передбачає для застрахованих осіб можливість обчислення прогнозних пенсійних прав і розміру пенсійних виплат виходячи з можливого збільшення сум сплачених страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування чи збільшення періоду сплати таких внесків (страхового стажу), чи відстрочення часу призначення пенсії.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», заборгованість Пенсійного фонду за рішеннями національних і міжнародних судів становить 140 мільярдів грн.

Автор: Наталя Мамченко

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