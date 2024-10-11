Пенсійний фонд закупить програмне забезпечення для оцінки пенсійних прав та обчислення прогнозного розміру пенсії

Кабмін постановою доручив Пенсійному фонду провести закупівлю програмного забезпечення, аби прогнозувати розмір пенсійних виплат.

Кабмін постановою від 4 жовтня №1148 доручив Пенсійному фонду підготувати закупівлю послуг з модернізації програмного забезпечення, аби оцінити прогнозні показники по пенсіях.

Йдеться про реалізацію «експериментального проекту щодо апробації механізму обчислення пенсійних та деяких додаткових соціальних виплат».

Слід зауважити, що на веб-сайті Пенсійного фонду і наразі можна розрахувати орієнтований розмір пенсії через персональний кабінет.

Так, Уряд вирішив погодитися з пропозицією Мінсоцполітики стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту щодо апробації механізму обчислення пенсійних та деяких додаткових соціальних виплат для оцінки пенсійних прав застрахованих осіб і пенсіонерів та обчислення прогнозного розміру пенсії у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, додаткових соціальних виплат та інших складових пенсійної виплати, зокрема для забезпечення можливості прогнозування видатків пенсійної системи на пенсійні виплати.

Координатором експериментального проекту є Мінсоцполітики. Закупівля послуг з модернізації програмного забезпечення для реалізації експериментального проекту здійснюється Пенсійним фондом за рахунок капітальних видатків Пенсійного фонду.

Пенсійному фонду доручено забезпечити:

доопрацювання програмного забезпечення та його оприлюднення на веб-порталі електронних послуг ПФ протягом 3 місяців;

можливість використання фізичними особами даних про них, що обробляються, після ідентифікації особи засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України для здійснення розрахунків їх персональних пенсійних прав, прогнозного розміру пенсій та інших складових пенсійної виплати;

проведення розрахунків прогнозних показників видатків пенсійної системи на пенсійні виплати, зокрема у розрізі джерел фінансування пенсій.

Як вказано, метою експериментального проекту є підвищення рівня довіри громадян до реформи пенсійної системи шляхом їх інформування про прогнозні розміри пенсій, а також про можливі шляхи впливу на збільшення майбутньої пенсійної виплати.

Розрахунок балів для оцінки пенсійних прав застрахованих осіб і пенсіонерів, обчислення прогнозних розмірів пенсій у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, додаткових соціальних виплат з урахуванням особливостей соціального статусу окремих категорій громадян, а також інших складових пенсійної виплати здійснюється за допомогою програмного забезпечення.

Програмне забезпечення має дати можливість обчислити пенсійні права та пенсійні виплати з урахуванням наявної інформації про застраховану особу чи пенсіонера у системі персоніфікованого обліку в системі, а також передбачає для застрахованих осіб можливість обчислення прогнозних пенсійних прав і розміру пенсійних виплат виходячи з можливого збільшення сум сплачених страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування чи збільшення періоду сплати таких внесків (страхового стажу), чи відстрочення часу призначення пенсії.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», заборгованість Пенсійного фонду за рішеннями національних і міжнародних судів становить 140 мільярдів грн.

Автор: Наталя Мамченко

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