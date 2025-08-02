Зеленский посмертно наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, которая умерла в плену

Владимир Зеленский своим указом посмертно наградил журналистку Викторию Рощину орденом Свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил журналистку Викторию Рощину орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Тележурналистка и военная корреспондентка Рощина награждена за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека, говорится в указе.

Напомним, что о смерти Рощиной в российском плену стало известно 10 октября 2024 года. В Украину ее тело вернули весной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.