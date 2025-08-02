Зеленский посмертно наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину, которая умерла в плену

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил журналистку Викторию Рощину орденом Свободы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Тележурналистка и военная корреспондентка Рощина награждена за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека, говорится в указе.
Напомним, что о смерти Рощиной в российском плену стало известно 10 октября 2024 года. В Украину ее тело вернули весной.
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