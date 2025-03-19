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В Трампа анонсировали переговоры в Саудовской Аравии по завершению войны РФ против Украины

08:43, 19 марта 2025
На переговоры поедут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц.
В Трампа анонсировали переговоры в Саудовской Аравии по завершению войны РФ против Украины
Источник фото: AP/Evelyn Hockstein/Pool Photo
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Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф заявил, что 23 марта в Джидде – Саудовская Аравия – состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине. Об этом Виткофф сообщил в эфире Fox News через несколько часов после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

По его словам, США на переговорах будут представлять советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц и госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что сейчас есть «относительно небольшая дистанция до полного прекращения огня». Также он указал, что есть некоторые детали, которые необходимо обсудить.

«Дьявол кроется в деталях. У нас есть команда, которая отправляется в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности и нашим государственным секретарем, думаю, что мы должны выяснить эти детали», – сказал Виткофф.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поговорит с президентом США Дональдом Трампом, после чего «мы поймем детали» обсужденных им с Путиным предложений относительно прекращения огня.

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США Дональд Трамп война

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