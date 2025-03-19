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Зеленский рассчитывает поговорить с Трампом после его звонка Путину

08:29, 19 марта 2025
Владимир Зеленский хотел бы узнать от Дональда Трампа детали его разговора с Путиным.
Зеленский рассчитывает поговорить с Трампом после его звонка Путину
Источник фото: REUTERS/Sven Hoppe
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поговорит с президентом США Дональдом Трампом, после чего «мы поймем детали» обсужденных им с Путиным предложений относительно прекращения огня.

Владимир Зеленский во время видео-общения с журналистами указал, что хотел бы узнать определенные детали телефонного разговора, который состоялся между ними во вторник, 18 марта.

«У него был разговор, они о чем-то поговорили, мы с вами услышали некоторые детали. Я хотел бы услышать больше деталей, тем более, что американская сторона предлагает нам всем встретиться – не нам всем, а группам – встретиться на Ближнем Востоке. Я так понимаю, Саудовская Аравия имеется в виду», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживает любые предложения, которые ведут к устойчивому и справедливому миру.

«Мы и будем поддерживать, но для того, чтобы что-то поддерживать, надо понимать, что именно. Будет время у президента Трампа, он занятой человек, будет время – он наберет», – сказал Президент.

Он также отметил важность узнать детали разговора, чтобы обсудить их с партнерами.

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Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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