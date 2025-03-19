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Зеленський розраховує поговорити з Трампом після його дзвінка Путіну

08:29, 19 березня 2025
Володимир Зеленський хотів би дізнатись від Дональда Трампа деталі його розмови з Путіним.
Зеленський розраховує поговорити з Трампом після його дзвінка Путіну
Джерело фото: REUTERS/Sven Hoppe
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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що поговорить з президентом США Дональдом Трампом, після чого «ми зрозуміємо деталі» обговорених ним із Путіним пропозицій стосовно припинення вогню.

Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі журналістами вказав, що хотів би дізнатись певні деталі телефонної, яка відбулася між ними у вівторок, 18 березня.

«У нього була розмова, вони про щось поговорили, ми з вами почули деякі деталі. Я хотів би почути більше деталей, тим більше, що американська сторона пропонує нам всім зустрітись - не нам всім, а групам - зустрітись на Близькому Сході. Я так розумію, Саудівська Аравія мається на увазі», - сказав Зеленський.

Він відзначив, що Україна підтримує будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру.

«Ми і будемо підтримувати, але для того, щоб щось підтримувати, треба розуміти, що конкретно. Буде час у президента Трампа, він зайнята людина, буде час, він набере», - сказав Президент.

Він також відзначив важливість дізнатись деталі розмови, щоб проговорити з партнерами.

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Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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