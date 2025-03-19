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Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа, чтобы заблокировать решение о прекращении финансирования

08:12, 19 марта 2025
Дело будет рассматриваться в Окружном суде округа Колумбия.
Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа, чтобы заблокировать решение о прекращении финансирования
Источник фото: USAGM
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Радио Свободная Европа/Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для RFE/RL. Об этом говорится в сообщении издания.

В жалобе утверждается, что отказ в предоставлении RFE/RL средств, выделенных Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительной властью над федеральными расходами. Дело будет рассматриваться в Окружном суде округа Колумбия.

«Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы верим, что закон на нашей стороне и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру преждевременно», – заявил президент RFE/RL Стивен Капус.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) – это международная информационная организация, которая охватывает 23 страны и финансируется Конгрессом США через Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

Медиакомпания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» прекращает работу своих проектов с 1 апреля 2025 года из-за прекращения финансирования.

Ранее по аналогичным причинам прекратил работу «Голос Америки»: сотрудников перестали допускать в офис в Вашингтоне еще с выходных, а их электронные пропуска были аннулированы.

В Праге, где находится главный офис «Радио Свобода», сотрудники пока остаются на рабочих местах, но им уже пришли уведомления о расторжении контрактов с 31 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился, что в СМИ опубликовали фейковую информацию о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф ждал встречи с Путиным не менее 8 часов.

Также мы писали, что всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

Позже стало известно, что ЕС изучает возможность взять на себя финансирование Радио Свобода.

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