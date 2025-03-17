Глава дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС изучает возможность взять на себя финансирование Радио Свобода

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что этот вопрос обсудят.

Источник фото: Thierry Monasse/Getty Images

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Евросоюз изучает возможность принять на себя финансирование «Радио Свобода». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос – не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход», – сказала она.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметила, что «задача – рассмотреть, что мы можем сделать».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

Медиакомпания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» прекращает работу своих проектов с 1 апреля 2025 года из-за прекращения финансирования.

Ранее по аналогичным причинам прекратил работу «Голос Америки»: сотрудников перестали допускать в офис в Вашингтоне еще с выходных, а их электронные пропуска были аннулированы.

В Праге, где находится главный офис «Радио Свобода», сотрудники пока остаются на рабочих местах, но им уже пришли уведомления о расторжении контрактов с 31 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился, что в СМИ опубликовали фейковую информацию о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф ждал встречи с Путиным не менее 8 часов.

Также мы писали, что всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

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