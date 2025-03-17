Глава дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС изучает возможность взять на себя финансирование Радио Свобода

Евросоюз изучает возможность принять на себя финансирование «Радио Свобода». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос – не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход», – сказала она.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметила, что «задача – рассмотреть, что мы можем сделать».
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.
Медиакомпания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» прекращает работу своих проектов с 1 апреля 2025 года из-за прекращения финансирования.
Ранее по аналогичным причинам прекратил работу «Голос Америки»: сотрудников перестали допускать в офис в Вашингтоне еще с выходных, а их электронные пропуска были аннулированы.
В Праге, где находится главный офис «Радио Свобода», сотрудники пока остаются на рабочих местах, но им уже пришли уведомления о расторжении контрактов с 31 марта.
Ранее президент США Дональд Трамп возмутился, что в СМИ опубликовали фейковую информацию о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф ждал встречи с Путиным не менее 8 часов.
Также мы писали, что всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск.
Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.
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