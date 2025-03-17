МОК рекомендовал вернуть бокс на Олимпиаду-2028

МОК одобрил возвращение бокса в Олимпиаде-2028, но окончательное решение еще впереди.

Фото: olympics.com

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Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Соответствующее решение принял исполнительный совет организации 17 марта, сообщает МОК.

Президент комитета Томас Бах пояснил, что такая рекомендация сделана после временного признания World Boxing - нового руководящего органа этого вида спорта.

«Боксеры со всего мира будут иметь уверенность в том, что смогут выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, если их национальные федерации будут признаны World Boxing», - отметил Бах.

Новая организация фактически заменила Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. IBA была лишена членства в МОК в 2019 году.

Окончательное решение по боксу примут на сессии МОК на этой неделе в Греции. Летняя Олимпиада-2028 пройдет в США с 14 по 30 июля.

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