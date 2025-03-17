ТЦК проверит списки работников на предприятиях — стал известен график проверок

Как известно, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и форм собственности должны вести персональный учет призывников и военнообязанных, который предусматривает учет сведений о призывниках и военнообязанных по месту их работы или обучения и возлагается на их руководителей, пишет издание «Дебет-Кредит».
Предприятия обязаны осуществлять:
Порядок проведения сверки зависит от местонахождения ТЦК, с которым осуществляется сверка, относительно вашего предприятия:
За невыполнение обязанностей по ведению военного учета на руководителей юридических лиц (ответственное лицо) может быть наложен административный штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). С 19 мая 2024 года в особый период размер такого штрафа для должностных лиц предприятий составляет от 2000 до 3500 н.м.д.г. (то есть от 34 000 до 59 500 грн).
Издание «Дебет-Кредит» опубликовало региональные графики сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными данными ТЦК и СП (по состоянию на 15 марта).
Київ
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Печерська районна ДА - графік
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Шевченківська районна ДА - графік
Вінницька область
Вінницька міська рада - графік
Волинська область
Луцька міська рада - графік
Ковельська міська рада - графік; зміни
Дніпропетровська область
Дніпровська міська рада - немає графіка
Кам’янська міська ради - графік
Криворізька міська рада - графік*
Павлоградська міська рада - проект графіка
Шахтарська (Першотравенська) міська рада - графік
Донецька область
Краматорська міська рада - графік
Житомирська область
Житомирська міська рада - немає графіка
Звягельська МТГ - графік
Закарпатська область
Ужгородська міська рада - графік
Ужгородська РДА – графік
Запорізька область
Запорізька міська рада - графік
Івано-Франківська область
Івано-Франківська міська рада – графік
Київська область
Обухівська РДА - графік
Бучанська РДА - графік
Кіровоградська область
Кропивницька міська рада - графік
Луганська область
Коломийчиська СВА - графік
Щастинська (Новоайдарівська) РДА - графік
Львівська область
Львівська міська рада - графік
Шептицька РДА - графік
Миколаївська область
Миколаївська міська рада - графік
Миколаївська РР - графік
Одеська область
Одеська міська рада - графік*
Білгород-Дністровська міська рада - графік
Полтавська область
Полтавська міська рада - графік
Рівненська область
Рівненська міська рада - графік
Сумська область
Сумська міська рада - графік
Охтирська міська рада - графік
Тернопільська область
Тернопільська міська рада - графік
Харківська область
Харківська міська рада - графік
Мереф'янська ТГ - графік
Херсонська область
Херсонська МВА - немає графіка
Хмельницька область
Хмельницька міська рада - немає графіка
Хмельницька РДА - графік
Черкаська область
Черкаська міська рада - немає графіка
Чернівецька область
Чернівецька міська рада - графік
Чернігівська область
Чернігівська міська рада - графік
Ніжинська РВА - графік*
* График к распоряжению не прикреплен. Советуем уточнить сведения непосредственно в городском совете или РВА.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», предприятия должны безотлагательно информировать ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.
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