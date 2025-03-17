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ТЦК проверит списки работников на предприятиях — стал известен график проверок

16:45, 17 марта 2025
ТЦК проведет сверку данных персонального учета работников — за нарушение военного учета руководители предприятий могут быть оштрафованы до 59,5 тысяч грн.
ТЦК проверит списки работников на предприятиях — стал известен график проверок
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Как известно, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и форм собственности должны вести персональный учет призывников и военнообязанных, который предусматривает учет сведений о призывниках и военнообязанных по месту их работы или обучения и возлагается на их руководителей, пишет издание «Дебет-Кредит».

Предприятия обязаны осуществлять:

  • Взаимодействие с соответствующими районными (городскими) ТЦК, органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов по вопросам сроков и способов сверки данных списков персонального военного учета, внесения соответствующих изменений в них, а также по вопросам оповещения призывников, военнообязанных и резервистов.
  • Периодическую сверку списков с записями в их воинских учетных документах. А именно — не реже одного раза в год проводить сверку данных списков персонального военного учета с учетными документами соответствующих районных (городских) ТЦК (СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов), в которых они состоят на военном учете.
  • Сверка данных осуществляется в соответствии с графиками сверок, утвержденными распоряжением главы соответствующей районной, районной в г. Киеве и Севастополе госадминистрации, городского головы (п. 46 Порядка №1478).

Порядок проведения сверки зависит от местонахождения ТЦК, с которым осуществляется сверка, относительно вашего предприятия:

  • Если ТЦК находится в той же административно-территориальной единице — ответственное лицо за ведение военного учета на предприятии в установленные графиком сроки должно прибыть в соответствующий ТЦК для проведения сверки списков.
  • Если ТЦК находится в другой административно-территориальной единице — сверка будет дистанционной. В этом случае необходимо отправить в ТЦК в двух экземплярах выписки из списков и копии воинских учетных документов. После сверки один экземпляр выписки возвращается на предприятие. Результаты сверки заносятся в журнал учета результатов проверок.

За невыполнение обязанностей по ведению военного учета на руководителей юридических лиц (ответственное лицо) может быть наложен административный штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). С 19 мая 2024 года в особый период размер такого штрафа для должностных лиц предприятий составляет от 2000 до 3500 н.м.д.г. (то есть от 34 000 до 59 500 грн).

Издание «Дебет-Кредит» опубликовало региональные графики сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными данными ТЦК и СП (по состоянию на 15 марта).

Київ

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Дарницька районна ДА - немає графіка

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Вінницька область

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Волинська область

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Дніпропетровська область

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Кам’янська міська ради - графік

Криворізька міська рада - графік*

Павлоградська міська рада - проект графіка

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Донецька область

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Житомирська область

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Закарпатська область

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Тернопільська область

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Харківська область

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Мереф'янська ТГ - графік

Херсонська область

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Хмельницька РДА - графік

Черкаська область

Черкаська міська рада - немає графіка

Чернівецька область

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Чернігівська область

Чернігівська міська рада - графік

Ніжинська РВА - графік*

* График к распоряжению не прикреплен. Советуем уточнить сведения непосредственно в городском совете или РВА.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», предприятия должны безотлагательно информировать ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

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