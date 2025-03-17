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Суд продлил содержание под стражей главного психиатра ВСУ Олега Друзя с возможностью залога в 49 млн грн

16:33, 17 марта 2025
Шевченковский районный суд продлил срок содержания под стражей до 21 апреля с возможностью внести залог в более чем 49 миллионов гривен.
Суд продлил содержание под стражей главного психиатра ВСУ Олега Друзя с возможностью залога в 49 млн грн
Источник фото: Общественное Новости/Никита Галка
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Главному психиатру Вооруженных Сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении во время полномасштабной войны, в понедельник, 17 марта, Шевченковский районный суд в городе Киев продлил срок содержания под стражей до 21 апреля с возможностью внести залог в более чем 49 миллионов гривен. Об этом сообщили в Общественном.

Напомним, что 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру Вооруженных сил Украины Олегу Друзю — два месяца содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 49 миллионов гривен.

Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.

На заседание суда должностное лицо доставили каретой скорой помощи.

Перед началом заседания адвокат настаивал, что его подзащитный находится «в крайне тяжелом состоянии в карете скорой «под капельницами».

Сторона защиты заявляла, что Друзь был задержан незаконно, поскольку его только выписали из реанимационного отделения. Также защита просил суд избрать меру пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу.

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