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Главного психиатра ВСУ Олега Друзя заключили под стражу с залогом в 49 млн грн

17:45, 22 января 2025
Суд избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю.
Главного психиатра ВСУ Олега Друзя заключили под стражу с залогом в 49 млн грн
Фото: Суспільне
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В среду, 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру Вооруженных сил Украины Олегу Друзю — два месяца содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 49 миллионов гривен, пишет «Суспільне».

Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за время полномасштабной войны.

На заседание суда чиновник был доставлен каретой скорой помощи.

Перед началом заседания адвокат настаивал, что его подзащитный находится «в крайне тяжелом состоянии в карете скорой «под капельницами».

Сторона защиты заявляла, что Друзь был задержан незаконно, поскольку только вчера его выписали из реанимационного отделения. Также защита просил суд избрать меру пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу.

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суд Киев ВСУ

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