Украинский ледокол «Ноосфера» впервые выполняет миссию для Национального научного фонда США

«Ноосфера» обеспечивает исследование Южного океана.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Украинский ледокол «Ноосфера» впервые обеспечивает исследовательскую миссию в Южном океане по заказу Национального научного фонда США. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

«Ноосфера» уже несколько дней работает в водах вблизи американской антарктической станции «Палмер». На борту судна американские ученые проводят морские исследования, выполняя свою научную программу.

Эта миссия является исторической как для «Ноосферы», так и для украинского флота в целом. В знак сотрудничества на судне и станции одновременно подняли флаги Украины и США.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что в условиях войны сотрудничество с другими государствами в Антарктике становится все более важным. «Это не только наш вклад в развитие мировой науки и привлечение дополнительных средств от иностранных партнеров, но и «антарктическая дипломатия», поскольку ледяной континент является важной ареной мировой геополитики», - подчеркнул он.

В конце недели «Ноосфера» завершит миссию возле станции «Палмер» и с американскими учеными на борту отправится к украинской станции «Академик Вернадский». Там запланированы переговоры по расширению сотрудничества между странами.

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