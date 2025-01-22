Житель Николаева обвиняется в умышленном убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений — адвокат заявляет о недопустимости ряда доказательств

Защитник объявил два ходатайства о признании недопустимыми протоколов осмотра места событий.

В Центральном районном суде Николаева продолжается судебное разбирательство по обвинению 42-летнего жителя города в умышленном убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, речь идет о событиях, которые произошли в мае 2024 года, когда по ул. Арх. Старого в Николаеве произошел конфликт между группой лиц. Один из его участников в результате ножевого ранения скончался, а другой получил тяжкие телесные повреждения.

Суд объявил ответ из экспертного учреждения, в которое было направлено решение о назначении судебно-криминалистической экспертизы видеозаписей с камер наблюдения места событий.

Согласно письму, указанное учреждение не сможет выполнить исследование, которое говорилось в связи с отсутствием соответствующего специалиста.

Защитник объявил два ходатайства о признании недопустимыми протоколов осмотра места событий, поскольку, по мнению защитника, они составлены не уполномоченным лицом. Кроме этого, он ходатайствовал о постановлении определения о внесении сведений в ЕРГР по факту служебной халатности и служебного подлога, совершенных в ходе составления указанных протоколов.

Прокурор повторно заявил ходатайство о назначении судебно-криминалистической экспертизы видеозаписей с камер наблюдения с места происшествия, однако просил поручить выполнение определения другому экспертному учреждению, расположенному в Одессе.

Кроме этого, он заявил ходатайство о продлении сроков содержания под стражей в отношении обвиняемого.

Для решения указанных ходатайств суд удалился в совещательную комнату.

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