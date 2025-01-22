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Жителя Миколаєва звинувачують в умисному вбивстві та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень — адвокат заявляє про недопустимість низки доказів

23:12, 22 січня 2025
Захисник оголосив два клопотання про визнання недопустимими протоколів огляду місця подій
Жителя Миколаєва звинувачують в умисному вбивстві та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень — адвокат заявляє про недопустимість низки доказів
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У Центральному районному суді Миколаєва триває судовий розгляд провадження за обвинуваченням 42-річного жителя міста в умисному вбивстві та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Нагадаємо, мова йде про події, які відбулися у травні 2024 року, коли по вул. Арх. Старого у м.Миколаєві, стався конфлікт між групою осіб. Один з його учасників, внаслідок ножового поранення помер, а інший, отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Суд оголосив відповідь з експертної установи, до якої було скеровано ухвалу про призначення судово-криміналістичної експертизи відеозаписів з камер спостереження місця подій.

Відповідно до листа, зазначена установа не зможе виконати дослідження про яке йшлось в ухвалі через відсутність відповідного фахівця.

Захисник оголосив два клопотання про визнання недопустимими протоколів огляду місця подій, оскільки на думку захисника, вони складені не уповноваженою особою. Окрім цього, він клопотав про постановлення ухвали щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом службової недбалості та службового підроблення, вчинених в ході складання зазначених протоколів.

Прокурор повторно заявив клопотання про призначення судово-криміналістичної експертизи відеозаписів з камер спостереження з місця подій, проте просив доручити виконання ухвали іншій експертній установі, розташованій в м.Одеса.

Окрім цього, він завив клопотання про продовження строків тримання під вартою стосовно обвинуваченого.

Для вирішення зазначених клопотань, суд видалився до нарадчої кімнати.

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суд вбивство Миколаїв

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