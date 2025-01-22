У Києві за день «герої паркування» заплатили штрафів на рекордні 700 тисяч гривень

За один день міський бюджет столиці поповнився рекордною сумою від оплати штрафів за порушення правил паркування.

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив про новий рекорд від інспекції паркування.

«За один день міський бюджет столиці поповнився більше ніж на 700 тисяч гривень від оплати штрафів за порушення правил паркування», - заявили у відомстві.

Також там додали, що разом із оплатою за паркування загальна сума склала майже 1,5 мільйона гривень.

У департаменті закликали водіїв дотримуватися правил.

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