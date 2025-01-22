Мінекономіки розширило перелік української техніки, за яку компенсуватимуть гроші

Мінекономіки оновило список техніки для компенсації: 447 найменувань від 19 виробників.

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Міністерство економіки України оновило список вітчизняної техніки та обладнання, покупцям яких виплачується компенсація. Тепер до переліку увійшло 447 найменувань від 19 українських виробників. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Серед понад 300 нових найменувань значну частину становить енергетичне обладнання:

трансформатори різної потужності;

сонячні електростанції;

електророзподільне обладнання.

Також до списку додали нові моделі пасажирських ліфтів і міських автобусів. Серед виробників, продукція яких тепер доступна для компенсації, з’явилися п’ять нових компаній:

ТОВ «Запорізький Автомобілебудівний Завод»;

ТОВ «Завод ЕлектронМаш»;

ТОВ «Укрелектроапарат»;

ТОВ «ТЕР САН ЕНЕРДЖІ»;

ТОВ «ІНТЕЛДІМ».

Покупцям доступна компенсація 15% вартості придбаної техніки чи обладнання (без ПДВ). Для цього необхідно:

Обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки.

Придбати техніку.

Подати заявку та підтвердні документи до уповноваженого банку.

У 2024 році в програмі беруть участь 23 банки, серед яких із 16 січня з’явився й «ПриватБанк».

«Повернення державою 15% вартості робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців та водночас гарантує стабільно високий попит виробникам», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

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