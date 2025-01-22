Мінекономіки розширило перелік української техніки, за яку компенсуватимуть гроші

Міністерство економіки України оновило список вітчизняної техніки та обладнання, покупцям яких виплачується компенсація. Тепер до переліку увійшло 447 найменувань від 19 українських виробників. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Серед понад 300 нових найменувань значну частину становить енергетичне обладнання:
Також до списку додали нові моделі пасажирських ліфтів і міських автобусів. Серед виробників, продукція яких тепер доступна для компенсації, з’явилися п’ять нових компаній:
Покупцям доступна компенсація 15% вартості придбаної техніки чи обладнання (без ПДВ). Для цього необхідно:
У 2024 році в програмі беруть участь 23 банки, серед яких із 16 січня з’явився й «ПриватБанк».
«Повернення державою 15% вартості робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців та водночас гарантує стабільно високий попит виробникам», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
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