ВРП завершила автоматизований розподіл майже 11 тисяч дисциплінарних скарг

Дисциплінарні інспектори отримали 10 906 таких дисциплінарних скарг для розгляду.

Завершено автоматизований розподіл дисциплінарних скарг між дисциплінарними інспекторами. Про це повідомили в пресслужбі ВРП.

Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя розпочала свою роботу 23 грудня 2024 року.

Секретаріат Вищої ради правосуддя оперативно здійснив передачу дисциплінарним інспекторам, визначеним автоматизованою системою розподілу справ, дисциплінарних проваджень, у яких на день початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя Дисциплінарною палатою не ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи.

Дисциплінарним інспекторам передано 10 906 таких дисциплінарних скарг.

Також починаючи з 23 грудня 2024 року і станом на 22 січня 2025 року дисциплінарним інспекторам передано 758 дисциплінарних скарг, які надійшли після початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Інформація щодо розподілених скарг розміщена у рубриці «Реєстр автоматизованого розподілу матеріалів» у розділі «Діяльність» на сайті ВРП.

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