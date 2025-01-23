Військовозобов’язаний повинен оформити військово-обліковий документ замість посвідчення про приписку, не чекаючи виклику ТЦК — апеляційний адмінсуд

Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, а оновлення даних через Резерв+ ще не свідчить про наявність такого документу – апеляційний суд.

Оформлення і отримання військово-облікового документу в електронній або паперовій формі замість приписки до призовної дільниці залежить від волевиявлення самого військовозобов’язаного, і не потребує виклику повісткою до ТЦК.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці не є військово-обліковим документом, як і факт реєстрації в застосунку Резерв+. На це вказав Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові 24 грудня 2024 року по справі №712/12484/24.

Обставини справи

18 жовтня 2024 року чоловік звернувся до районного суду з позовом до ТЦК, в якому просив визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК від 9 жовтня 2024 року по справі про адмінправопорушення за ч. 3 статті 210-1 КУпАП, згідно з якою на нього накладено штраф 17 тисяч грн.

Зазначив, що спірна постанова винесена безпідставно, оскільки в приміщенні ТЦК він пред`являв посвідчення про приписку від 17 січня 2008 року до призовної дільниці, яку отримав при досягненні 16-річного віку, а тому твердження відповідача про відсутність військово-облікового документа є необґрунтованими.

Крім того, 20 травня 2024 року через мобільний додаток Резерв+ чоловік оновив дані, про що свідчить відмітка «Дані уточнено вчасно» та інформація з цього додатку пред`явлена уповноваженим особами ТЦК.

За таких обставин позивач вважає, що відповідачем не доведено наявність складу адмінправопорушення.

Рішенням районного суду від 30 жовтня 2024 року у задоволенні позову відмовлено. Відмову суд першої інстанції мотивував відсутністю військово-облікового документа. Наявність посвідчення про приписку до призовної дільниці не спростовує цього висновку, оскільки такий документ за досягненням 27-річного віку стає недійсним та на позивача покладався обов`язок після його досягнення, тобто з 21 листопада 2018 року, з`явитись до ТЦК для отримання військово-облікового документу, однак позивач цього не зробив.

Наданий скріншот із Резерв+ містить повідомлення, відповідно до якого дані «потребують уточнення», категорія обліку - «не на обліку», а також рекомендацію застосунку «звернутись до ТЦК за місцем реєстрації або постійного проживання для уточнення даних», а тому чоловік принаймні до 17 липня 2024 року (дата коли закінчувався 60-денний строк для уточнення даних) мав можливість самостійно звернутись до ТЦК за отриманням військово-облікового документу, але з невідомих причин цього не зробив.

В апеляційній скарзі адвокат вказав, що позивач не зобов`язаний був самостійно з`явитись до ТЦК для оформлення військово-облікового документу, яке можливе лише на підставі виклику. Крім того, матеріали справи не містять жодних доказів, які б підтверджували факт не пред`явлення уповноваженим особам військово-облікового документу.

Що вирішив апеляційний суд

Позивач досяг віку 27 років та як особа, яка досягла граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників – підлягав взяттю на військовий облік військовозобов`язаних у районних (міських) військових комісаріатах (відповідно до чинної на той час редакції статті 37 Закону «Про військовий обов`язок та військову службу»), з оформленням відповідного військово-облікового документу.

Відповідно до витягу з книги протоколів засідань призовної комісії від 28 листопада 2018 року громадянина звільнено від призову на строкову військову службу у зв`язку з досягненням 27-річного віку, зараховано в запас, а матеріали направлено до правоохоронних органів як на призовника, який ухилявся від призову.

На вказаному витязі міститься резолюція військового комісара від 28 грудня 2018 року «видати військовий квиток».

9 жовтня 2024 року оператором мобілізаційного відділення ТЦК старшим солдатом складено протокол про адміністративне правопорушення.

У графі «пояснення та зауваження» вказаного протоколу позивач зазначив «маю приписне посвідчення, хочу оформити відстрочку за наявності права на неї, та отримати обліковий документ».

ТВО начальника ТЦК 9 жовтня 2024 року винесено постанову, якою накладено штраф. Зміст вказаної постанови дублює протокол про адміністративне правопорушення.

Частиною 10 статті 1 Закону №3543 (в редакції, чинній до внесення змін Законом №3633-IX від 11 квітня 2024 року) було передбачено, що до військово-облікових документів належать: посвідчення призовника, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

Постановою Кабміну «Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів і форми такого документа» від 16 травня 2024 року №559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який і має таку назву.

Пунктом 2 цієї постанови установлено, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка.

Відповідно до пункту 1 Порядку №559 військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов`язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов`язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №559.

Пунктом 2 Порядку №559 встановлено, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

- в електронній формі – засобами електронного кабінету призовника, військовозобов`язаного, резервіста та/або Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та/або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації);

- у паперовій формі – на бланку, форма якого затверджується постановою Кабміну від 16 травня 2024 року № 559.

Згідно із пунктом 7 Порядку № 559 військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.

Формування та відображення військово-облікового документа в електронній формі здійснюється автоматично за умови підключення електронного пристрою до Інтернету та наявності у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів відомостей, визначених у пункті 8 цього Порядку.

Відповідно до абзацу 2 пункту 82 та пункту 9 Порядку № 559 формування військово-облікового документа в електронній формі для друку може здійснюватися особисто засобами електронного кабінету призовника, військовозобов`язаного, резервіста та/або адміністратором центру надання адміністративних послуг засобами Порталу Дія (у разі особистого звернення) за умови уточнення облікових даних.

Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

За пунктом 14 Порядку №559 військово-обліковий документ на бланку видається (замінюється) за письмовою заявою громадянина ТЦК або його відділом за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку у випадках, зокрема, якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №559, не отримував посвідчення призовника, а військовозобов`язаний та резервіст – військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Для отримання (заміни) ВОД на бланку громадянин зобов`язаний особисто звернутися з письмовою заявою до ТЦК або його відділу за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку та надати кольорову фотокартку встановленого розміру.

Згідно із пунктом 18 Порядку №559 ВОД на бланку повинен бути виданий (замінений) протягом 5 робочих днів з дати реєстрації заяви в ТЦК або його відділі.

Отже, оформлення і отримання військово-облікового документу в електронній або паперовій формі залежало від волевиявлення самого позивача, якого він не висловив, та не потребувало виклику повісткою до ТЦК.

9 жовтня 2024 року позивачем було пред`явлено видане 17 січня 2008 року посвідчення про приписку до призовної дільниці, яке не є військово-обліковим документом.

Отже, на момент винесення спірної постанови у позивача не було наявного при собі дійсного військово-облікового документа в оновленій формі чи старого зразка.

Суд відхиляє посилання сторони позивача на пункт 79 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487, відповідно до якого районні (міські) ТЦК організовують оповіщення та у разі потреби можуть здійснювати безпосередньо через військових посадових осіб, військовослужбовців, державних службовців, працівників, визначених рішенням керівника відповідного районного (міського) ТЦК, оповіщення призовників, військовозобов`язаних та резервістів за місцем їх проживання (роботи, навчання тощо) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис та/або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення про їх виклик до районних (міських) ТЦК для оформлення військово-облікових документів, і забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям.

Цей Порядок затверджений на виконання вимог Закону «Про військовий обов`язок і військову службу», який є загальним законом, і його дія розрахована, у тому числі, на мирний час, тоді як правовідносини щодо обов`язку громадян в особливий період регулюються Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Чоловік принаймні до 17 липня 2024 року (дата коли закінчувався 60-денний строк для уточнення даних) мав можливість самостійно звернутись до ТЦК за отриманням військово-облікового документу, але з невідомих причин цього не зробив.

Отже, Шостий ААС залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду – без змін.

Автор: Наталя Мамченко

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