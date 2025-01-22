В Одесі викрили рекетирів, які вибивали гроші у військового за неіснуючий борг

Дізнавшись про виплату за загиблого на війні батька, троє чоловіків, почали вимагати у військового вигаданий борг.

Фото: gp.gov.ua

В Одесі викрили групу рекетирів, які вимагали у 23-річного військовослужбовця 850 доларів, вигадуючи борг. Вони дізналися, що хлопець отримав грошову допомогу від держави за загиблого на війні батька. Про це повідомили Офіс Генпрокурора та Нацполіція.

До злочину причетні троє чоловіків із Подільського району Одещини та Миколаївської області, які вже мали судимості за тяжкі злочини. Двоє з них перебувають у слідчому ізоляторі Одеси, а третій вийшов із в’язниці наприкінці 2023 року.

Рекетири знайшли контакт військового, почали дзвонити й вимагати гроші, погрожуючи фізичною розправою. Під час однієї із зустрічей, де і були затримані, вони забрали у чоловіка 5000 гривень.

Правоохоронці провели операцію за участю міграційної поліції, оперативників слідчого ізолятора та прикордонників. Молодшого з фігурантів затримали під час чергової зустрічі з потерпілим.

У зловмисників вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази. Всім трьом оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимога передачі майна з погрозою насильства, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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