В Одессе разоблачили рэкетиров, которые выбивали деньги у военного за несуществующий долг

Узнав о выплате за погибшего на войне отца, трое мужчин, начали требовать у военного вымышленный долг.

Фото: gp.gov.ua

В Одессе разоблачили группу рэкетиров, которые требовали у 23-летнего военнослужащего 850 долларов, выдумывая долг. Они узнали, что парень получил денежную помощь от государства за погибшего на войне отца. Об этом сообщили Офис Генпрокурора и Нацполиция.

К преступлению причастны трое мужчин из Подольского района Одесской и Николаевской областей, которые уже имели судимости за тяжкие преступления. Двое из них находятся в следственном изоляторе Одессы, а третий вышел из тюрьмы в конце 2023 года.

Рэкетиры нашли контакт военного, начали звонить и требовать деньги, угрожая физической расправой. Во время одной из встреч, где и были задержаны, они забрали у мужчины 5000 гривен.

Правоохранители провели операцию с участием миграционной полиции, оперативников следственного изолятора и пограничников. Младшего из фигурантов задержали во время очередной встречи с потерпевшим.

У злоумышленников изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Всем троим объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины - требование передачи имущества с угрозой насилия, совершенное группой лиц в условиях военного положения.

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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