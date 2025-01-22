ВСП завершил автоматизированное распределение почти 11 тысяч дисциплинарных жалоб

Дисциплинарные инспекторы получили 10 906 таких дисциплинарных жалоб для рассмотрения.

Завершено автоматизированное распределение дисциплинарных жалоб между дисциплинарными инспекторами. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия начала свою работу 23 декабря 2024 года.

Секретариат Высшего совета правосудия оперативно осуществил передачу дисциплинарным инспекторам, определенным автоматизированной системой распределения дел, дисциплинарных производств, в которых на день начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия Дисциплинарной палатой не принято решение об открытии дисциплинарного дела.

Дисциплинарным инспекторам передано 10 906 таких дисциплинарных жалоб.

Также начиная с 23 декабря 2024 года и по состоянию на 22 января 2025 года дисциплинарным инспекторам передано 758 дисциплинарных жалоб, поступивших после начала работы Службы дисциплинарных инспекторов.

Информация о распределенных жалобах размещена в рубрике «Реестр автоматизированного распределения материалов» в разделе «Деятельность» на сайте ВСП.

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