Минэкономики расширило перечень украинской техники, за которую будут компенсировать деньги

Минэкономики обновило список техники для компенсации: 447 наименований от 19 производителей.

Министерство экономики Украины обновило список отечественной техники и оборудования, покупателям которых выплачивается компенсация. Теперь в перечень вошло 447 наименований от 19 украинских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди более 300 новых наименований значительную часть составляет энергетическое оборудование:

- трансформаторы различной мощности;

- солнечные электростанции;

- электрораспределительное оборудование.

Также в список добавили новые модели пассажирских лифтов и городских автобусов. Среди производителей, продукция которых теперь доступна для компенсации, появились пять новых компаний:

- ООО «Запорожский Автомобилестроительный Завод»;

- ООО «Завод ЭлектронМаш»;

- ООО «Укрэлектроаппарат»;

- ООО «ТЕР САН ЭНЕРДЖИ»;

- ООО «ИНТЕЛДИМ».

Покупателям доступна компенсация 15% стоимости приобретенной техники или оборудования (без НДС). Для этого необходимо:

- Выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики.

- Приобрести технику.

- Подать заявку и подтверждающие документы в уполномоченный банк.

В 2024 году в программе участвуют 23 банка, среди которых с 16 января появился и «ПриватБанк».

«Возврат государством 15% стоимости делает эту промышленную продукцию более доступной для покупателей и одновременно гарантирует стабильно высокий спрос производителям», - отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

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