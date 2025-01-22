Практика судов
  1. В Украине

Минэкономики расширило перечень украинской техники, за которую будут компенсировать деньги

21:40, 22 января 2025
Минэкономики обновило список техники для компенсации: 447 наименований от 19 производителей.
Минэкономики расширило перечень украинской техники, за которую будут компенсировать деньги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики Украины обновило список отечественной техники и оборудования, покупателям которых выплачивается компенсация. Теперь в перечень вошло 447 наименований от 19 украинских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди более 300 новых наименований значительную часть составляет энергетическое оборудование:

- трансформаторы различной мощности;

- солнечные электростанции;

- электрораспределительное оборудование.

Также в список добавили новые модели пассажирских лифтов и городских автобусов. Среди производителей, продукция которых теперь доступна для компенсации, появились пять новых компаний:

- ООО «Запорожский Автомобилестроительный Завод»;

- ООО «Завод ЭлектронМаш»;

- ООО «Укрэлектроаппарат»;

- ООО «ТЕР САН ЭНЕРДЖИ»;

- ООО «ИНТЕЛДИМ».

Покупателям доступна компенсация 15% стоимости приобретенной техники или оборудования (без НДС). Для этого необходимо:

- Выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики.

- Приобрести технику.

- Подать заявку и подтверждающие документы в уполномоченный банк.

В 2024 году в программе участвуют 23 банка, среди которых с 16 января появился и «ПриватБанк».

«Возврат государством 15% стоимости делает эту промышленную продукцию более доступной для покупателей и одновременно гарантирует стабильно высокий спрос производителям», - отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги компенсация Минэкономики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественный совет международных экспертов попросил ВККС созвать специальное совместное заседание – что известно

Международные эксперты уже готовы проводить собеседования с кандидатами на должности судей ВАКС, которые еще участвуют в конкурсе.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей административной специализации

Успешным тестирование на когнитивные способности оказалось для 105 претендентов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Тестирование на IQ в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей хозяйственной специализации

Успешным тестированием на когнитивные способности оказалось для 98 претендентов на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Совет судей признал действия, связанные с обысками у судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что имеют признаки вмешательства в правосудие, и обратился к Генпрокурору о проведении проверки

РСУ признал действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи такими, что содержат признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожают судейской независимости

Определение об отказе в отводе судьи может подлежать разъяснению, и отказ в разъяснении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе судьи при наличии соответствующих оснований подлежит разъяснению в порядке статьи 380 УПК, а определение суда об отказе в разъяснении может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду