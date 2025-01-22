В Киеве за день «герои парковки» заплатили штрафов на рекордные 700 тысяч гривен

За один день городской бюджет столицы пополнился рекордной суммой от оплаты штрафов за нарушение правил парковки.

Департамент территориального контроля города Киева сообщил о новом рекорде от инспекции парковки.

«За один день городской бюджет столицы пополнился более чем на 700 тысяч гривен от оплаты штрафов за нарушение правил парковки», - заявили в ведомстве.

Также там добавили, что вместе с оплатой за парковку общая сумма составила около 1,5 миллиона гривен.

В департаменте призвали водителей соблюдать правила.

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