В Киеве за день «герои парковки» заплатили штрафов на рекордные 700 тысяч гривен

Департамент территориального контроля города Киева сообщил о новом рекорде от инспекции парковки.
«За один день городской бюджет столицы пополнился более чем на 700 тысяч гривен от оплаты штрафов за нарушение правил парковки», - заявили в ведомстве.
Также там добавили, что вместе с оплатой за парковку общая сумма составила около 1,5 миллиона гривен.
В департаменте призвали водителей соблюдать правила.
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