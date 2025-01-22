Український криголам «Ноосфера» вперше виконує місію для Національного наукового фонду США

«Ноосфера» забезпечує дослідження Південного океану.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Український криголам «Ноосфера» вперше забезпечує дослідницьку місію в Південному океані на замовлення Національного наукового фонду США. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Ноосфера» вже кілька днів працює у водах поблизу американської антарктичної станції «Палмер». На борту судна американські вчені проводять морські дослідження, виконуючи свою наукову програму.

Ця місія є історичною як для «Ноосфери», так і для українського флоту загалом. На знак співпраці на судні та станції одночасно підняли прапори України та США.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що в умовах війни співпраця з іншими державами в Антарктиці стає дедалі важливішою. «Це не лише наш внесок у розвиток світової науки та залучення додаткових коштів від іноземних партнерів, а й «антарктична дипломатія», оскільки крижаний континент є важливою ареною світової геополітики», – підкреслив він.

Наприкінці тижня «Ноосфера» завершить місію біля станції «Палмер» та з американськими науковцями на борту вирушить до української станції «Академік Вернадський». Там заплановані перемовини щодо розширення співпраці між країнами.

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