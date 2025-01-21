4 БМВ, 3 квартиры, земля и частный дом — СБУ задержала главного психиатра ВСУ

За время войны главный психиатр ВСУ смог приобрести четыре БМВ: два Х7, один Х5 и Х3.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала главного психиатра ВСУ, который является заместителем председателя Центральной ВЛК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. За время полномасштабной войны он разбогател более чем на 1 млн долларов США.

В СБУ не называют фамилию задержанного, но главным психиатром ВСУявляется Олег Друзь.

В ведомстве отмечают, что чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на 1 млн долларов США, которые он не отражал в своей декларации. Имущество он оформил на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

В течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

▪ частный дом в Обуховском районе Киевской области;

▪ 2 квартиры в Киеве;

▪ 1 квартиру в Одессе;

▪ 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

▪ БМВ Х7 2024 г.в.;

▪ БМВ Х7 2022 г.в.;

▪ БМВ Х5 2023 г.в.;

▪ БМВ Х3 2022 г.в.;

а также другое имущество.

В СБА добавили, что во время обысков было обнаружено также 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Чиновнику грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

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