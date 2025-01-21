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В Минобороны назвали ТОП-7 военных специальностей для новобранцев

11:32, 21 января 2025
Более 35 тысяч украинцев обратились в рекрутинговые центры с начала года.
В Минобороны назвали ТОП-7 военных специальностей для новобранцев
Фото: Минобороны
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Среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны Украины через рекрутинговые центры, наибольшим спросом пользуются специальности, связанные с беспилотниками (БПЛА), водительские и стрелковые направления. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным на середину января 2025 года, топ-7 специальностей распределились следующим образом:

  • БПЛА - 16%;
  • водители - 16%;
  • стрелки - 15%;
  • штабные должности - 9%;
  • артиллеристы - 6%;
  • медики (боевые медики, фельдшеры, врачи) - 5%;
  • связисты и специалисты по кибербезопасности - 5%.

В течение прошлой недели в центры рекрутинга обратились 1 282 человека. Всего с начала года этой возможностью воспользовались 35 337 граждан, из которых 7 800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.

«Главное преимущество приобщиться к обороне Украины с помощью рекрутинговых центров - это возможность выбрать специальность по желанию и способностям кандидата. Также будущий защитник получит расширенный пакет льгот и социальных гарантий. Государственная поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих», - подчеркнул заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Сейчас в Украине работают 47 рекрутинговых центров, которые предлагают более 10 000 вакансий в ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбе и СБУ. Консультации предоставляются конфиденциально.

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военные Минобороны

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