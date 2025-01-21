У Міноборони назвали ТОП-7 військових спеціальностей для новобранців

Понад 35 тисяч українців звернулися до рекрутингових центрів із початку року.

Фото: Міноборони

Серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони України через рекрутингові центри, найбільшим попитом користуються спеціальності, пов’язані з безпілотниками (БПЛА), водійські та стрілецькі напрями. Про це повідомили в Міноборони.

За даними на середину січня 2025 року, топ-7 спеціальностей розподілились наступним чином:

БПЛА – 16%;

водії – 16%;

стрільці – 15%;

штабні посади – 9%;

артилеристи – 6%;

медики (бойові медики, фельдшери, лікарі) – 5%;

зв’язківці та фахівці з кібербезпеки – 5%.

Протягом минулого тижня до центрів рекрутингу звернулися 1 282 особи. Загалом із початку року цією можливістю скористалися 35 337 громадян, з яких 7 800 вже стали кандидатами до лав Сил оборони України.

«Головна перевага долучитись до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням та здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримає розширений пакет пільг та соціальних гарантій. Державна підтримка поширюється й на членів сімей військовослужбовців», – підкреслив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Наразі в Україні працюють 47 рекрутингових центрів, які пропонують понад 10 000 вакансій у ЗСУ, Національній гвардії, Держприкордонслужбі та СБУ. Консультації надаються конфіденційно.

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