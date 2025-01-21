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Дональд Трамп анонсував введення 25% мита для Мексики та Канади з лютого

10:40, 21 січня 2025
Президент США заявив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт з Мексики та Канади.
Дональд Трамп анонсував введення 25% мита для Мексики та Канади з лютого
Джерело фото: Brandon Bell / Reuters
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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого. Про це пише The Hill.

«Ми думаємо про 25 відсотків для Мексики та Канади», – сказав Трамп, коли його запитали про те, що він думає про тарифи щодо цих двох країн.

«Я думаю, ми зробимо це 1 лютого», — додав він про терміни.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів  до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. 

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США Дональд Трамп Мексика Канада

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