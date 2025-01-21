Трамп скасував 78 рішень, ухвалених Байденом, зокрема щодо штучного інтелекту

Новий президент США Дональд Трамп у перший день свого правління скасував десятки рішень свого попередника Джо Байдена. Йдеться про 78 виконавчих актів, пише CNN.
Серед скасованих постанов:
Також Трамп скасував визнання Куби державою-спонсором терору, указ щодо ризиків штучного інтелекту, про застосування санкцій до єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан.
Трамп розпочав скасування нормативів щодо забруднення вихлопних труб легкових автомобілів і легких вантажівок, які заохочували автовиробників виробляти більше електромобілів, скасував норми енергоефективності для посудомийних машин, душових насадок і газових плит, відкрив дику природу Аляски для більшого буріння нафтових і газових свердловин.
Президент США наказав заборонити надання притулку людям, які щойно прибули на південний кордон, та припинити надання громадянства за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою, дітям нелегальних іммігрантів.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».
Дональд Трамп у перший день свого президентства підписав кілька указів.
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів.
Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1500 людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року.
США виходять з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди.
Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів.
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