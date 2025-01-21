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Трамп скасував 78 рішень, ухвалених Байденом, зокрема щодо штучного інтелекту

10:22, 21 січня 2025
Дональд Трамп у свій перший день на посаді президента США скасував низку рішень свого попередника Джо Байдена.
Трамп скасував 78 рішень, ухвалених Байденом, зокрема щодо штучного інтелекту
Фото: Getty Images
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Новий президент США Дональд Трамп у перший день свого правління скасував десятки рішень свого попередника Джо Байдена. Йдеться про 78 виконавчих актів, пише CNN.

Серед скасованих постанов:

  • указ, який вимагав від федеральних відомств розширити заборони на дискримінацію за ознакою статі;
  • указ, який вимагав від посадових осіб виконавчої влади підписати зобов’язання щодо дотримання етичних норм;
  • указ, який забороняв поновлення контрактів з приватними в’язницями.

Також Трамп скасував визнання Куби державою-спонсором терору, указ щодо ризиків штучного інтелекту, про застосування санкцій до єврейських поселенців на Західному березі річки Йордан.

Трамп розпочав скасування нормативів щодо забруднення вихлопних труб легкових автомобілів і легких вантажівок, які заохочували автовиробників виробляти більше електромобілів, скасував норми енергоефективності для посудомийних машин, душових насадок і газових плит, відкрив дику природу Аляски для більшого буріння нафтових і газових свердловин.

Президент США наказав заборонити надання притулку людям, які щойно прибули на південний кордон, та припинити надання громадянства за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою, дітям нелегальних іммігрантів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду». 

Дональд Трамп у перший день свого президентства підписав кілька указів.

США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів.

Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1500 людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. 

США виходять з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди.

Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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