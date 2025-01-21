Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів

Зовнішню допомогу призупинено, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності політичним цілям.

Президент Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Про це повідомляє Associated Press.

У тексті документа йдеться, що «індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям».

Трамп заявив, що "ніяка подальша іноземна допомога не повинна виділятися таким чином, що не відповідає зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».

Дональд Трамп у перший день свого президентства підписав кілька указів.

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