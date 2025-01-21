Помилування 1500 учасників штурму Капітолія та призупинення зовнішньої допомоги — Дональд Трамп підписав низку указів

Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів.

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Президент США Дональд Трамп у перший день свого президентства підписав кілька указів.

Так, він помилував майже всіх 1 500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Президент Сполучених Штатів зупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Також Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та про вихід США з Паризької кліматичної угоди.

Крім цього, Дональд Трамп скасував десятки рішень Джо Байдена: нормативи щодо забруднення вихлопних труб легкових автомобілів і легких вантажівок, норми енергоефективності для посудомийних машин, душових насадок і газових плит; відкрив дику природу Аляски для більшого буріння нафтових і газових свердловин.

А ще він відклав дію заборони Конгресу на TikTok на 75 днів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».

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