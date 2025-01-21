Помилование 1500 участников штурма Капитолия и приостановка внешней помощи — Дональд Трамп подписал ряд указов

Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней.

Президент США Дональд Трамп в первый день своего президентства подписал несколько указов.

Так, он помиловал почти всех 1500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

Президент Соединенных Штатов остановил все программы внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Также Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и выходе США из Парижского климатического соглашения.

Кроме этого, Дональд Трамп отменил десятки решений Джо Байдена: нормативы по загрязнению выхлопных труб легковых автомобилей и легких грузовиков, нормы энергоэффективности для посудомоечных машин, душевых насадок и газовых плит; открыл дикую природу Аляски для большего бурения нефтяных и газовых скважин.

А еще он отложил действие запрета конгресса на TikTok на 75 дней.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

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