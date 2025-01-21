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В США 150-килограммовая женщина решила наказать приемного сына и задавила его

09:45, 21 января 2025
Мальчик пытался скрыться из дома и просил соседей усыновить его.
В США 150-килограммовая женщина решила наказать приемного сына и задавила его
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В штате Индиана женщину приговорили к шести годам заключения за убийство 10-летнего приемного сына. Она решила наказать мальчика за его поведение, усевшись на него и удерживая в таком положении в течение пяти минут, что привело к трагедии. Об этом пишет WSMV.

В апреле 2024 года полицейские прибыли по вызову в дом в Вальпараисо, штат Индиана. Диспетчеру сообщили, что десятилетний ребенок внезапно перестал дышать. Правоохранители попытались оказать мальчику первую помощь, а затем передали медикам. Однако спасти ребенку жизнь не удалось. Во время осмотра мальчика полицейские обнаружили на его шее и груди большие гематомы.

Впоследствии выяснилось, что 48-летняя Дженнифер Ли Уилсон разозлилась на приемного сына Дакоту Стивенса за то, что он попытался скрыться из дома и пришел к соседям с просьбой его усыновить.

Она признала себя виновной в неосторожном убийстве, признавшись, что придавила своего приемного сына, сидя на его корпусе около пяти минут, что повлекло смертельные травмы.

Причиной смерти была признана механическая асфиксия.

Дакота высотой 147 см и весил до 40 кг, тогда как Уилсон имеет рост в 150 см и вес в 154 кг.

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США

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