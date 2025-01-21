Практика судов
  1. В мире

Сенат единогласно утвердил Марко Рубио новым госсекретарем США

08:50, 21 января 2025
Сенат Соединенных Штатов Америки принял кандидатуру Марко Рубио на должность государственного секретаря США.
Сенат единогласно утвердил Марко Рубио новым госсекретарем США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сенат единогласно проголосовал за утверждение кандидатуры Марка Рубио, президент США Дональд Трамп номинировал на должность государственного секретаря в своем правительстве. Об этом пишет Associated Press.

За назначение Рубио проголосовали 99 членов Сената – против него не высказался никто.

Рубио стал первым из кандидатов в члены кабинета Трампа, утвердившего Сенат. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как президент был приведен к присяге на второй срок в Белом доме.

Рубио заменит на этом посту Энтони Блинкена.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

В парламенте зарегистрировали законопроекты о налогообложении посылок с приобретенными через маркетплейсы товарами

Граждане смогут получать посылки стоимостью до 45 евро без налогообложения, если посылки посылаются им безвозмездно физлицами.

«Война нуждается в мобилизации, но о правах человека не стоит забывать» – комитеты с участием Генштаба обсудили действия ТЦК

Комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Кабмин утвердил порядок оптимизации процессов и расходов в министерствах, ведомствах и агентствах

Оптимизация процессов требуется, в частности, для сокращения расходов в центральных органах исполнительной власти.

КСУ признал неконституционными предписание закона о судебном сборе, которое ограничивает доступ лица в Верховный Суд по гражданским делам

КСУ указал, что законодатель должен установить законом порядок определения ставки судебного сбора, на основании которого устанавливается соразмерный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы стороной гражданского дела.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів