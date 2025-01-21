Сенат единогласно утвердил Марко Рубио новым госсекретарем США

Сенат Соединенных Штатов Америки принял кандидатуру Марко Рубио на должность государственного секретаря США.

Сенат единогласно проголосовал за утверждение кандидатуры Марка Рубио, президент США Дональд Трамп номинировал на должность государственного секретаря в своем правительстве. Об этом пишет Associated Press.

За назначение Рубио проголосовали 99 членов Сената – против него не высказался никто.

Рубио стал первым из кандидатов в члены кабинета Трампа, утвердившего Сенат. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как президент был приведен к присяге на второй срок в Белом доме.

Рубио заменит на этом посту Энтони Блинкена.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

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