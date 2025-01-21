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Трамп планирует устранить все существующие ограничения и препятствия для будущих поставок оружия в Израиль

08:48, 21 января 2025
Ожидается, что Дональд Трамп отменит ограничения на поставку 2000 фунтов в Израиль.
Трамп планирует устранить все существующие ограничения и препятствия для будущих поставок оружия в Израиль
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Президент США Дональд Трамп намерен снять все ограничения и задержки, наложенные на дальнейшие поставки оружия в Израиль, в рамках усиления поддержки стратегического союзника в регионе. Ожидается, что решение будет направлено на усиление военного могущества Израиля.

В частности, Трамп может в первые дни своего пребывания в должности снять ограничения на поставку Израиля 2000-фунтовых авиабомб,  сообщает израильское издание Walla News.

Ранее поставки этого типа боеприпасов были заморожены администрацией Джо Байдена.

Кроме того, ожидается, что новый президент США снимет санкции, введенные администрацией Байдена против израильских поселенцев, обвиненных в насилии против палестинцев на Западном берегу Иордана.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

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США оружие Дональд Трамп Израиль

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