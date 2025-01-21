В столице Гаити обстреляли фургон посольства США

Вооруженная банда расстреляла бронированный фургон посольства США.

В столице Гаити Порт-о-Пренси участники вооруженной банды обстреляли бронированный фургон, принадлежащий американскому посольству, в результате чего был ранен мужчина. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Отмечается, что пострадал садовник, работающий в жилом комплексе американского посольства. Он уезжал на работу вместе с коллегами.

Раненого немедленно госпитализировали, его состояние стабильное. Считается, что банда, вооруженная винтовками, способными пробить бронированный автомобиль, напала с переулка у извилистой грунтовой дороги между посольством и жилым комплексом. Этот участок не всегда виден, даже когда принимаются меры безопасности.

В Государственном департаменте США этот инцидент пока еще не комментировали.

Как сообщается, за последние три месяца вооруженные группы уже второй раз атакуют активы посольства США в Гаити.

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