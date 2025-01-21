У США 150-кілограмова жінка вирішила покарати прийомного сина та задавила його

Хлопчик намагався втекти з дому і просив сусідів усиновити його.

У штаті Індіана жінку засудили до шести років ув'язнення за вбивство 10-річного прийомного сина. Вона вирішила покарати хлопчика за його поведінку, сівши на нього і утримуючи в такому положенні протягом п’яти хвилин, що призвело до трагедії. Про це пише WSMV.

У квітні 2024 року поліцейські прибули на виклик до будинку у Вальпараїсо, штат Індіана. Диспетчеру повідомили, що десятирічна дитина раптово перестала дихати. Правоохоронці спробували надати хлопчику першу допомогу, а згодом передали медикам. Однак урятувати дитині життя не вдалося. Під час огляду хлопчика поліцейські виявили на його шиї та грудях великі гематоми.

Згодом з'ясувалося, що 48-річна Дженніфер Лі Вілсон розлютилася на прийомного сина Дакоту Стівенса за те, що він спробував втекти з дому і прийшов до сусідів із проханням його всиновити.

Вона визнала себе винною у необережному вбивстві, зізнавшись, що придавила свого прийомного сина, сидячи на його корпусі близько п’яти хвилин, що спричинило смертельні травми.

Причиною смерті визнали механічну асфіксію.

Дакота був заввишки 147 см та важив до 40 кг, тоді як Вілсон має зріст у 150 см та вагу у 154 кг.

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