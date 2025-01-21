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Трамп приостановил все программы внешней помощи США на 90 дней

09:16, 21 января 2025
Внешняя помощь приостановлена, пока не будет проведен анализ их соответствия политическим целям.
Трамп приостановил все программы внешней помощи США на 90 дней
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Президент Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, который приостанавливает все программы внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям. Об этом сообщает Associated Press.

В тексте документа говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают интересам Америки, а во многих случаях противоречат американским ценностям".

Трамп заявил, что "никакая дальнейшая иностранная помощь не должна выделяться таким образом, что не отвечает внешней политике президента Соединенных Штатов".

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

Дональд Трамп в первый день своего президентства подписал несколько указов.

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США Дональд Трамп

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